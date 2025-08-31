Омичей предупредили об отключении воды в Октябрьском округе

Работы на водопроводе будут проводить в течение всего дня, холодной воды у жителей Октябрьского округа не будет с 10:00 до 23:00. Под отключение попадают дома 83, 86, 87А на Маяковского; 2, 18, 21 на улице Сергея Лазо; 155 и 153 на 5-ой Линии; 96 на 6-ой Линии; 66, 68, 70, 72 на улице Масленникова и 134/1, 111, 113, 113А, 113/1 на Куйбышева.