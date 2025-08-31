Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотников

На время работы расчётов ПВО Росавиация вводила запрет на приём и отправку воздушных судов аэропортом Волгограда. В 6:38 воздушная гавань возобновила свою работу.
— В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в авиационном агентстве.
Отметим, запрет действовал около полутора часов. Ранее об отражении атаки БПЛА сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате грамотных действий военных все воздушные цели были поражены. Из-за падения обломков возник локальный пожар, также один из дронов упал на дорогу в Средней Ахтубе.
