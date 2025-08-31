Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотников

31 августа в Волгоградской области был вновь отражён массовый налёт ударных беспилотников ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

На время работы расчётов ПВО Росавиация вводила запрет на приём и отправку воздушных судов аэропортом Волгограда. В 6:38 воздушная гавань возобновила свою работу.

— В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в авиационном агентстве.

Отметим, запрет действовал около полутора часов. Ранее об отражении атаки БПЛА сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате грамотных действий военных все воздушные цели были поражены. Из-за падения обломков возник локальный пожар, также один из дронов упал на дорогу в Средней Ахтубе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше