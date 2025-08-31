Ричмонд
Бочаров: в Волгоградской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

Глава Волгоградской области Бочаров сообщил, что на дорогу в посёлке Средняя Ахтуба упал беспилотник.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает массированную атаку вражеских дронов на Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах региона в результате падения обломков БПЛА, оперативно потушены», — отметил губернатор, слова которого приводит в своём Telegram-канале областная администрация.

Бочаров также уточнил, что один дрон упал на дорогу в посёлке Средняя Ахтуба. На месте инцидента работают сапёры. Глава региона добавил, что, по предварительным данным, ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось не допустить.

Напомним, 30 августа была пресечена попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в городе Сызрань в Самарской области.

