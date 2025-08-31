Согласно информации, полученной от российских силовых структур, иностранные наемники из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставили передовые позиции и направились в Харьков для участия в автопробеге.
Как сообщил собеседник агентства, в ходе проверки был выявлен факт отсутствия части личного состава 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы», который преимущественно укомплектован наемниками.
Ранее поступала информация о том, что подразделения 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, причастные к инциденту с разграблением магазина «Пятерочка» в Судже во время рейда в Курскую область, были переброшены на Харьковское направление.
По данным источников, украинское командование задействовало эти подразделения, восстановленные после вывода из Курской области, для сдерживания наступления российских войск в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное. Сообщается, что военнослужащие данной бригады участвовали в курской операции, в ходе которой фиксировались случаи похищений и мародерства.
