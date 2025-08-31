Грозы, ливни и сильный ветер: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

В столице днем ожидается гроза и сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Пожароопасная ситуация в регионе остается напряжённой. В Акмолинской области прогнозируются туман ночью и утром, грозы и шквалы днем. На севере и западе Абайской области возможны сильные дожди, град и порывы ветра до 28 м/с. В Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях также ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.