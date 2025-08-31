Названы регионы, где собрать ребенка в школу обходится дороже

Согласно исследованию сервисов «Контур. Маркет» и Moneyplace, средние расходы на подготовку школьного рюкзака в Башкирии, Тюменской области и Пермском крае оказались ниже, чем во многих других регионах России, составив немногим более двух тысяч рублей.