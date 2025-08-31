Названы регионы, где собрать ребенка в школу обходится дороже

Согласно исследованию сервисов «Контур. Маркет» и Moneyplace, средние расходы на подготовку школьного рюкзака в Башкирии, Тюменской области и Пермском крае оказались ниже, чем во многих других регионах России, составив немногим более двух тысяч рублей.
В то же время жители Москвы, Красноярского и Краснодарского краев потратили на аналогичный набор товаров в среднем более трёх тысяч рублей.
Специалисты проанализировали спрос и цены на минимальный школьный набор, включающий тетради, пеналы, фломастеры, маркеры, ручки, наборы карандашей и рюкзаки, во второй половине лета.
Читайте материал по теме: 900 рублей за небольшой букет: названы расходы на цветы родителей школьников.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.