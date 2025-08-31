Красноярские дачники, внимание: Роспотребнадзор учит собирать урожай без травм

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю выпустили официальные рекомендации для садоводов-любителей, как безопасно для организма проводить сбор картофеля. Поводом стали частые жалобы на боли в спине, шее и пояснице после дачного сезона.
По мнению экспертов, ключ к успеху — правильная подготовка. Перед началом работ крайне важно провести короткую, но эффективную разминку: сделать наклоны, повороты корпуса и потягивания, чтобы разогреть мышцы и суставы.
Главные советы от надзорного ведомства:
Работайте сидя. Чтобы минимизировать нагрузку на позвоночник, копайте картошку, сидя на перевернутом ведре или низкой скамейке. Допустима и поза на корточках.
Запрещены наклоны на прямых ногах. Именно эта поза чаще всего приводит к радикулиту и резким скачкам артериального давления.
Соблюдайте режим труда и отдыха. Каждые 45 минут работы необходимо прерываться на 10-минутный перерыв. Отдыхать лучше лежа — это позволяет мышцам спины полностью расслабиться.
Не поднимайте тяжести. Ведра с картошкой не следует наполнять до краев. Для перевозки собранного урожая настоятельно рекомендуется использовать тачку.
Следуя этим простым правилам, красноярские дачники смогут сохранить здоровье и собрать долгожданный урожай без вреда для самочувствия.