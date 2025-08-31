Красноярские дачники, внимание: Роспотребнадзор учит собирать урожай без травм

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю выпустили официальные рекомендации для садоводов-любителей, как безопасно для организма проводить сбор картофеля. Поводом стали частые жалобы на боли в спине, шее и пояснице после дачного сезона.