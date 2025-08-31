Последний день августа в Башкирии ознаменуется грозами и дождями

Стало известно, какой будет погода в последний день лета в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, днем местами прогнозируются небольшие дожди, на севере — умеренные, в отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы столбики термометров покажут +22…+27°C, на севере — до +17°C.
В понедельник, 1 сентября, местами ожидаются небольшие дожди, на севере — умеренные, с сохранением вероятности гроз в отдельных районах. Начало осени ознаменуется также грозами и порывистым ветром. Температура ночью +9…+14°C, днем — +22…+27°C (на северо-востоке до +17°C).
На следующий день, 2 сентября, местами сохранятся небольшие дожди и грозы. Ветер восточный и юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью +9…+14°C, днем — +20…+25°C.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.