Последний день августа в Башкирии ознаменуется грозами и дождями

Стало известно, какой будет погода в последний день лета в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, днем местами прогнозируются небольшие дожди, на севере — умеренные, в отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы столбики термометров покажут +22…+27°C, на севере — до +17°C.