Участница одесских событий 2014 года назвала гибель Парубия «посланием сверху»

Также утверждается, что Парубий был неформальным «комендантом Майдана» в Киеве в 2013—2014 годах и причастен к расстрелам протестующих и правоохранителей. Кроме того, со ссылкой на представителя одесского движения «Stop Grave» сообщается, что Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками госпереворота в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которой погибли 48 человек и более 250 пострадали, передает РИА Новости.