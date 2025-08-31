Участница одесских событий 2014 года назвала гибель Парубия «посланием сверху»

Бывшая активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева, которая в 2015 году получила политическое убежище в Италии, прокомментировала гибель экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия.
По словам Игнатьевой, которая сама была участницей событий 2 мая 2014 года в Одессе и чудом выжила при пожаре в Доме профсоюзов, гибель Парубия является актом возмездия. Она расценивает это как «послание сверху» о том, что все причастные к трагедии будут наказаны «как Божьим, так и человеческим судом».
Игнатьева заявила, что, по ее мнению, устранение Парубия, которого она называет одним из виновников «Одесской бойни», должно стать началом процесса ответственности для других организаторов тех событий.
Также утверждается, что Парубий был неформальным «комендантом Майдана» в Киеве в 2013—2014 годах и причастен к расстрелам протестующих и правоохранителей. Кроме того, со ссылкой на представителя одесского движения «Stop Grave» сообщается, что Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками госпереворота в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которой погибли 48 человек и более 250 пострадали, передает РИА Новости.
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.