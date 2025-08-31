Губернатор Новосибирской области поздравил шахтёров с профессиональным праздником

День шахтера отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
В своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил работников угольной промышленности с Днём шахтёра — профессиональным праздником, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа.
Он назвал шахтёров и горняков людьми силы, трудолюбия и стойкости, отмечая, что их работа требует выдержки, отваги и самоотверженности.
— Сегодня мы отмечаем День шахтёра — праздник сильных и мужественных людей, которые, невзирая на непростые условия, преданы своему делу. Искренне поздравляю работников отрасли! Крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений! — написал Травников.
Ранее стало известно, что в ноябре новосибирцев ожидает трехдневная рабочая неделя.