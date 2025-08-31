Губернатор Новосибирской области поздравил шахтёров с профессиональным праздником

— Сегодня мы отмечаем День шахтёра — праздник сильных и мужественных людей, которые, невзирая на непростые условия, преданы своему делу. Искренне поздравляю работников отрасли! Крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений! — написал Травников.