Трудности перевода Чехова в Пекине

Но вот зазвучали как будто бы далёкие звуки трубы, разъехался василькового цвета бархатный занавес и началась история одного русского человека, в общем то порядочного — Ивана Петровича, но у которого почему-то «пропала жизнь». Да и не у него одного. И вот этого человека, вызывающего то гордость за него, то жалость разного свойства, играет Сергей Маковецкий. Он то смешон до нелепости, то сердце за него заболит. Скучную жизнь в Российской глуши, да ещё и в непогоду режиссёр Туминас, наверное, как никто, умел показать то трагичной, то комичной — без перехода. Умел оторвать ее от быта, приподнять от земли, чтобы показать ей свет, а потом вернуть на землю, но все же немного согретую тем небесным светом. «Мы увидим небо в алмазах», — не зря же это говорит Ивану Петровичу, Соня (Мария Бердинских), своему милому дяде Ваня, принявшему свою судьбу после череды событий в их имении, которого они чуть не лишились.