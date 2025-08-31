Крым вступил в маловодный период — что с запасами водохранилищ

«Все тенденции, характерные для маловодного периода, сохраняются. На вчерашний день в водохранилищах естественного стока было накоплено 86 млн кубометров воды. В 2024 году это было 142 млн кубометров, в 2023-ем — 178 млн “кубов”, в 2022-ом, многоводном — порядка 210. В 2021 году — 132. У нас основной ориентир — это маловодный 2020 год, там в сентябре было 72 млн, то есть разница с текущей ситуацией не большая», — привели многолетнюю статистику эксперты.
По их данным, в сумме притоков три крымских водохранилища — Аянкое, Симферопольское и Партизанское — накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений.
«Партизанское сегодня заполнено на 22%, Симферопольское — более благополучно, 50%, и благодаря этому можно распределять эту воду. В Аянском — 40%. В Партизанском запас воды на 3,5−4 месяца. С учетом динамики отбора там воды до декабря еще хватает. Будем надеяться, что пройдут еще дожди», — рассчитывают гости эфира.
«Если будет снежная зима, это наполнит водохранилища и подземные запасы и смягчит ситуацию с дефицитом», — заключили специалисты.
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.