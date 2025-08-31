Крым вступил в маловодный период — что с запасами водохранилищ

«Все тенденции, характерные для маловодного периода, сохраняются. На вчерашний день в водохранилищах естественного стока было накоплено 86 млн кубометров воды. В 2024 году это было 142 млн кубометров, в 2023-ем — 178 млн “кубов”, в 2022-ом, многоводном — порядка 210. В 2021 году — 132. У нас основной ориентир — это маловодный 2020 год, там в сентябре было 72 млн, то есть разница с текущей ситуацией не большая», — привели многолетнюю статистику эксперты.