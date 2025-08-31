Ричмонд
Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 2 сентября

2 сентября ожидается выброс Солнцем облака плазмы. Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Исследователи отмечают, что во вторник солнечное вещество достигнет орбиты Земли и вызовет магнитные бури уровня G2-G4 — от среднего до предпоследнего по силе.

— Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца, — отметили в Telegram-канале Лаборатории.

Около 17:07 по московскому времени 26 августа специальные приборы зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности M1.0 длительностью около 45 минут.

Физик Роман Кучеров также рассказал, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля.

Невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елены Мирошник рассказала «Вечерней Москве», как магнитные бури влияют на здоровье и как справиться с последствиями.