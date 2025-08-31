Эксперты рассказали о том, чего надо опасаться, купаясь в южных морях и океанах

«Морские медузы, обитающие в российских морях, чаще всего не представляют опасности для здоровья, но создают желеобразную массу, в которой невозможно купаться, — уточняет Анисимова. — Во Вьетнаме, Таиланде, на Филиппинах, где любят отдыхать российские туристы, есть ядовитые виды медуз, против некоторых нет противоядия. Из наиболее часто встречающихся угроз — это морские ежи. Они обитают в соленой морской воде, а их тонкие, очень острые длинные иглы крайне болезненны. Это также могут быть кораллы и мурены. Они, кстати, обитают в водах теплых морей и океанов, поэтому чаще всего наши туристы могут столкнуться с ними в Египте. И сегодня уже ни для кого не секрет, что на пляжах Египта иногда приплывают акулы. Сегодня сообщают о том, что пляжи в Испании закрыты из-за небольших ядовитых слизней, которые могут оставить ожог на теле человека».