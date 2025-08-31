Эксперты рассказали о том, чего надо опасаться, купаясь в южных морях и океанах

Купальный сезон в России близится к завершению. Тем временем на нашем юге и во многих странах он благополучно продолжается. Курорты ждут и на бархатный сезон, и на «высокий». Моря волнуются без нас, а океаны — в томительном предвкушении покорителей большой воды. Только прежде чем отправляться в увлекательное путешествие, соберите багаж ценных сведений об опасностях морского отдыха.
— Наши базовые знания о морях и океанах сводятся к тому, «Море и океан представляют собой уникальную среду, которая привлекает миллионы туристов, желающих насладиться отдыхом на берегу и плаванием в открытой воде, — говорит профессиональный путешественник, объездивший 45 стран, Альберт Бодокия. — Однако в этой привлекательной среде таится множество опасностей, которые могут угрожать жизни и здоровью отдыхающих. Эти угрозы распространены как на береговой линии, так и в открытом пространстве водной глади. Одной из наиболее серьезных проблем для купающихся являются так называемые отбойные течения, которые представляют собой мощные потоки воды, уносящие человека далеко от берега».
По словам эксперта, опасность заключена в том, что сопротивление такому течению может привести к быстрой усталости, панике и даже гибели. Теоретически правильное поведение — не пытаться плыть напрямую к берегу, а направлять свои усилия в сторону, перпендикулярную течению, чтобы выйти из его узкого потока. Это позволяет снизить напряжение и повысить шансы на самостоятельное возвращение к берегу.
Обычно на специально оборудованных для отдыха пляжах для безопасности купающихся ставят специальные буйки. Заплывать за них нельзя, потому что они обозначают границы безопасной зоны для купания, за которую могут начинаться глубокие ямы, сильные отбойные течения и другие опасные участки. Так же за буйками часто находятся места с непредсказуемым рельефом дна, где присутствуют подводные камни, коряги, резкие перепады глубин. Кроме того, в этих зонах могут проходить маршруты движения судов, лодок, гидроциклов и катеров, что создает угрозу столкновения и травмирования купающихся.
Еще одна опасность — плавание на надувных матрасах в море или океане. «Матрасы сильно подвержены ветру и волнам, из-за чего отдыхающий может быстро дистанцироваться от берега и попасть в зоны сильных течений, — говорит Бодокия. — Кроме того, на матрасе меньше контроля над положением тела и теряется ориентировка, что увеличивает риск несчастных случаев, особенно при отсутствии навыков быстрой и безопасной плавательной техники».
Помимо внешних факторов, у пловцов могут возникнуть и медицинские проблемы, такие как судороги в воде. Если в воде свело ногу или руку, самое главное сохранять спокойствие и не паниковать. Необходимо сразу же остановиться и, повернувшись на спину, лечь на поверхность воды, позволяя себе свободно держаться на месте. Это помогает избежать паники, которая может привести к быстрому утомлению и риску захлебнуться. Если судорогой свело мышцу ноги, следует попытаться осторожно растянуть её, например, согнуть ногу и руками попробовать выпрямить её несколько раз, или аккуратно помассировать толчкообразные участки мышцы.
«Сделайте медленный вдох и выдох и поймите, что оставаться на плаву в соленой воде можно даже на руках, без использования ног, — советует эксперт сервиса путешествий Наталья Анисимова. — Чаще всего судорога сводит икроножную, бедренную мышцу или стопу. Все мы знаем старый совет — уколоть мышцу булавкой, но у кого в момент купания под рукой оказывается булавка? Если судорога случилась в воде и нет возможности выбраться на сушу самостоятельно, нужно привлечь внимание спасателей криками, размахиваниями рук или попросить помощи у других отдыхающих. Нужно попробовать восстановить кровообращение в сведенной мышце — энергичным растиранием или сгибанием и разгибанием конечности. Важно помнить, что основной принцип избавления от судороги — это попеременное растяжение и расслабление сведенной мышцы».
Помимо перечисленных угроз, в море и океане могут встречаться ядовитые морские жители, такие как медузы, ядовитые кораллы и морские ежи, ожоги и укусы которых требуют своевременной медицинской помощи. «Если ужалила медуза, следует сразу же выйти из воды и промыть пораженный участок морской или соленой водой, — советует Бодокия. —Нельзя применять пресную воду, так как она активирует жалящие клетки медузы, усиливая боль и ожог. После промывания рекомендуется приложить холодный компресс (лед в ткани), чтобы уменьшить отек и болевые ощущения и принять антигистаминный препарат».
«Морские медузы, обитающие в российских морях, чаще всего не представляют опасности для здоровья, но создают желеобразную массу, в которой невозможно купаться, — уточняет Анисимова. — Во Вьетнаме, Таиланде, на Филиппинах, где любят отдыхать российские туристы, есть ядовитые виды медуз, против некоторых нет противоядия. Из наиболее часто встречающихся угроз — это морские ежи. Они обитают в соленой морской воде, а их тонкие, очень острые длинные иглы крайне болезненны. Это также могут быть кораллы и мурены. Они, кстати, обитают в водах теплых морей и океанов, поэтому чаще всего наши туристы могут столкнуться с ними в Египте. И сегодня уже ни для кого не секрет, что на пляжах Египта иногда приплывают акулы. Сегодня сообщают о том, что пляжи в Испании закрыты из-за небольших ядовитых слизней, которые могут оставить ожог на теле человека».
По данным ВОЗ 2025 года, мужчины тонут в два раза чаще женщин, что связано с более рискованным поведением, частым употреблением алкоголя и самостоятельным нахождением на воде, например, на рыбалке.
«Всегда следите за погодой и предупреждениями местных служб — обычно на организованных пляжах уровень безопасности купания показывает поднятый флаг, — предупреждает эксперт сервиса путешествий Наталья Анисимова. — Зеленый означает безопасные условия плавания, желтый — высокая или сильная волна и купание с осторожностью, красный — запрет на купание в связи с сильным штормом, течением или экстремально сильных волн».