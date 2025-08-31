Ричмонд
Актриса Чехова рассказала, как не сойти с ума от новостей по телевизору

Геополитическая ситуация в мире, а также новости, касающиеся СВО, конечно, вызывают стресс у многих россиян. Артисты тоже люди восприимчивые и их эмоциональный фон зачастую зависит от того, что показывают по телевизору и в онлайн-пространстве. Актриса Алёна Чехова не скрывает, что и у неё был стрессовый период после очередной новостной повестки, впрочем, она нашла способ, как улучшить свое настроение. Что делает для этого звезда кино и сериалов, она поделилась с «МК».

