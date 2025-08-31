С 1 сентября студенты начнут получать новую стипендию президента

В 2025/26 учебном году и далее стипендию президента РФ получат 3 400 студентов, курсантов и слушателей российских вузов, которые обучаются очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны. Размер стипендии составит 30 тысяч рублей ежемесячно. Конкурсный отбор для назначения этой выплаты планируется провести в сентябре-октябре, а итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре.