С 1 сентября студенты начнут получать новую стипендию президента

С 1 сентября студенты из особых категорий начнут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
В 2025/26 учебном году и далее стипендию президента РФ получат 3 400 студентов, курсантов и слушателей российских вузов, которые обучаются очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны. Размер стипендии составит 30 тысяч рублей ежемесячно. Конкурсный отбор для назначения этой выплаты планируется провести в сентябре-октябре, а итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре.
Кроме того, в 2025/2026 учебном году будет введена новая стипендия правительства России размером в 20 тысяч рублей ежемесячно, которую получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
Ранее Владимир Путин указом увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений.