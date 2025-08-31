Блогер Карина Нигай строит дом на Рублевке. Начала она возводить фундамент ещё несколько лет назад, однако до конца стройка так и не закончена. С какими проблемами пришлось столкнуться светской львице, она рассказала «МК».
Карина Нигай рассказала о проблемах при строительстве дома: видео
Блогер Карина Нигай строит дом на Рублевке. Начала она возводить фундамент ещё несколько лет назад, однако до конца стройка так и не закончена. С какими проблемами пришлось столкнуться светской львице, она рассказала «МК».