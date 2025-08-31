Ричмонд
Артем Михалков рассказал, где встречает своих родственников: видео

Режиссёру Артёму Михалкову, как выяснилось, ничто человеческое не чуждо. Например, лето в столице он любит проводить привычным для простых смертных способом: гулять по Москве или кататься на машине. Зато это хороший способ, чтобы встретить своих сестёр, которых он редко видит. Об этом Артём рассказал «Московскому Комсомольцу».

