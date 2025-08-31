Режиссёру Артёму Михалкову, как выяснилось, ничто человеческое не чуждо. Например, лето в столице он любит проводить привычным для простых смертных способом: гулять по Москве или кататься на машине. Зато это хороший способ, чтобы встретить своих сестёр, которых он редко видит. Об этом Артём рассказал «Московскому Комсомольцу».
Артем Михалков рассказал, где встречает своих родственников: видео
Режиссёру Артёму Михалкову, как выяснилось, ничто человеческое не чуждо. Например, лето в столице он любит проводить привычным для простых смертных способом: гулять по Москве или кататься на машине. Зато это хороший способ, чтобы встретить своих сестёр, которых он редко видит. Об этом Артём рассказал «Московскому Комсомольцу».