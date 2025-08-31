Россияне с 1 сентября смогут отказаться от нежелательных спам-звонков

Кроме того, с сентября все бизнес-звонки будут маркироваться. Теперь каждый оператор связи будет обязан указывать информацию об инициаторе звонка, если это организация или индивидуальный предприниматель. Данные будут отображаться на смартфонах пользователей. Во врем входящего вызова на экране устройства будет указано название компании и категория вызова в зависимости от её основного вида деятельности.