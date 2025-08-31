Ей уже 18, она тоже Полина: Дмитрия Диброва заметили в компании дочери Даны Борисовой

Дмитрий Дибров на пороге нового этапа своей жизни. 36-летняя жена телеведущего подала на развод и ушла к любовнику-миллиардеру Роману Товстику — пишет Эспресс Газета.
Для Дмитрия Диброва предательство супруги стало большим потрясением. Шоумен хорошо знаком с Товстиком. Дмитрий и Роман — соседи по элитному поселку и долгие годы дружили семьями. Ходят слухи, что на фоне краха брака Дибров прикладывается к бутылке, однако сам он эту информацию отрицает. Сплетников, обсуждающих его развод, Дмитрий назвал «несчастным сообществом инфоглистов».
Накануне Дмитрия Диброва заметили в ресторане на Патриарших прудах в очень неожиданной компании. Телеведущий поздравил дочь Даны Борисовой, Полину, с днем рождения. Наследница телезвезды отмечала 18-летие.
Дмитрий удивился, когда узнал, что Полина уже совершеннолетняя. «Теперь уже все можно!» — резюмировал шоумен.
Дмитрий поздравил Полину. Фото: eg.ru.
Как 65-летний Дмитрий Дибров попал на праздник к вчерашней школьнице — точно не известно. Возможно, все получилось случайно. Между тем выяснилось, что Дмитрий много лет дружит с Даной и помнит, как блондинка 18 лет назад ходила беременной.
Дибров попросил Полину передать матери слова благодарности. Дана отправила Дмитрию теплое сообщение, чтобы поддержать его в непростой ситуации.
Также шоумен пообщался с дочерью певицы Глюкозы. Лидия Чистякова-Ионова рассказала, что строит музыкальную карьеру и уже дает концерты.
Дибров, отметим, большой любитель барышень помоложе. С нынешней женой Полиной он познакомился, когда той было всего 17 лет. Шоумен считает, что надо брать в жены юных и воспитывать их «под себя».
Дочь Даны Борисовой, добавим, недавно перенесла операцию. Полина сделала пластику груди, талии и ягодиц. Дану, которая позволила ребенку кроить себя в столь юном возрасте, в Сети раскритиковали.
Источник: Экспресс Газета.
