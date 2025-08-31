Ей уже 18, она тоже Полина: Дмитрия Диброва заметили в компании дочери Даны Борисовой

Как 65-летний Дмитрий Дибров попал на праздник к вчерашней школьнице — точно не известно. Возможно, все получилось случайно. Между тем выяснилось, что Дмитрий много лет дружит с Даной и помнит, как блондинка 18 лет назад ходила беременной.