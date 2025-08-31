Ричмонд
Трамвайную сеть Новосибирска продлят до автовокзала

Речь идёт о планах развития на 2024−2028 гг.

Источник: мэрия Новосибирска

В рамках плана развития сети муниципального пассажирского транспорта на 2024−2028 годы предусмотрено продление трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе до автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный». Кроме того планируется продление трамвайного маршрута № 13 и увеличение количества подвижного состава на данном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Начальник департамента транспорта Павел Ивахненко сообщил о намерении увеличить количество вагонов на маршрутах № 11 и № 14. Кроме того городские власти рассматривают возможность запуска еще одного маршрута — от Соснового бора до площади Калинина. По словам Ивахненко, пробная обкатка подтвердила востребованность этого направления у населения.

Ожидается, что реализация этих планов позволит увеличить пассажиропоток на правом берегу примерно на 20%.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что распределение новой техники происходит равномерно по всем маршрутам.

