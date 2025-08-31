Трамвайную сеть Новосибирска продлят до автовокзала

Начальник департамента транспорта Павел Ивахненко сообщил о намерении увеличить количество вагонов на маршрутах № 11 и № 14. Кроме того городские власти рассматривают возможность запуска еще одного маршрута — от Соснового бора до площади Калинина. По словам Ивахненко, пробная обкатка подтвердила востребованность этого направления у населения.