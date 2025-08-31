Россияне смогут отказаться от спам-звонков: когда и как это станет возможным

С 1 сентября 2025 года россияне смогут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций. Такие возможности будут доступны через личный кабинет на портале мобильного оператора или в приложении. Соответствующая мера прописана в законе о защите граждан от мошенников.