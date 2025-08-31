Россияне смогут отказаться от спам-звонков: когда и как это станет возможным

С 1 сентября 2025 года россияне смогут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций. Такие возможности будут доступны через личный кабинет на портале мобильного оператора или в приложении. Соответствующая мера прописана в законе о защите граждан от мошенников.
Кроме того, бизнес-звонки должны быть специально маркированы. Согласно новым правилам, все операторы связи, из сетей которых звонят организации, теперь обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, которая будет отображаться на смартфонах абонентов.
Во время входящего вызова на экране будут отображаться название компании, а также категория вызова в зависимости от вида деятельности звонящий организации.
Как писал сайт KP.RU, сейчас Минцифры РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Предложенные инициативы выставлены на общественное обсуждение. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде.