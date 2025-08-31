Ричмонд
В Новосибирске хуже, чем в других городах, с доступом к паркам

В среднем по городам-миллионникам 58% жителей живут в шаговой доступности от парков и скверов.

Только 66% новосибирцев могут дойти до ближайшего парка за 15 минут. Это ниже, чем в Красноярске, Перми и Москве, о чем сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на 2GIS.

В среднем по городам-миллионникам 58% жителей живут в шаговой доступности от парков и скверов. Лидеры — Самара и Пермь (по 71%), Красноярск — 66%. В Москве — 63%. Новосибирск с 56% по уровню доступности к зелёным зонам оказался чуть ниже среднего.

Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют построить крупнейший частный технопарк России.