Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов, согласно мере, предусмотренной законом о защите граждан от мошенников. Это можно будет сделать через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении.
Также с первого дня осени должны будут маркироваться все бизнес-звонки: операторы, сетями которых пользуются организации и индивидуальные предприниматели, станут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на телефонах граждан.
Закон о защите от мошенников вступил в России в силу 1 июня. В него включены около 30 мер, которые вводятся поэтапно.