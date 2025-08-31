В МВД предупредили, что мошенники имитируют Mir Pay для обмана россиян

Ранее в МВД рассказали, что за первые семь месяцев 2025 года россияне потеряли почти 120 млрд рублей из-за IT-мошенников, отметив рост ущерба на 16% по сравнению с прошлым годом. Почти каждое шестое нарушение связано с незаконным оборотом наркотиков: число таких преступлений увеличилось более чем на 50%.