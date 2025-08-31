Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об использовании ВСУ запрещенных Женевской конвенцией пуль

Такие боеприпасы вызывают массивные разрушения тканей и кровеносных сосудов.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией, заявил военный врач группировки войск «Днепр» с позывным Питер в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идет о самораскрывающихся пулях, которые раскрываются при попадании в тело и наносят серьезные повреждения внутренним органам.

Медик пояснил, что такие боеприпасы вызывают массивные разрушения тканей и кровеносных сосудов.

«Встречались подобные поражающие элементы, это самораскрывающаяся пуля. На ней заранее сделаны насечки, и она раскрывается наподобие розы, нанося тяжелые повреждения», — отметил хирург.

Ранения от этих пуль нередко сопровождаются болевым шоком. Однажды один человек пострадал от таких боеприпасов, и, к счастью, медикам удалось сохранить ему жизнь и эвакуировать для дальнейшего лечения.

По словам врача, происхождение этих боеприпасов может быть различным: часть из них — натовского производства, другие — кустарного изготовления.

Ранее Минобороны РФ сообщило о более чем 500 случаях применения химического оружия ВСУ.