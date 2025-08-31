В Совфеде рассказали о новых схемах мошенников

По словам сенатора, злоумышленники рассылают письма и осуществляют звонки с сообщениями о «запросах на просмотр сведений об имуществе», используя поддельные адреса электронной почты и маскируясь под представителей государственных служб. Основная цель таких действий — вызвать чувство тревоги у граждан и побудить их к немедленным действиям: звонку по указанному номеру или переходу по фишинговой ссылке.