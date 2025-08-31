В Совфеде рассказали о новых схемах мошенников

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин предупредил о новых схемах мошенничества, направленных на получение доступа к персональным данным россиян.
По словам сенатора, злоумышленники рассылают письма и осуществляют звонки с сообщениями о «запросах на просмотр сведений об имуществе», используя поддельные адреса электронной почты и маскируясь под представителей государственных служб. Основная цель таких действий — вызвать чувство тревоги у граждан и побудить их к немедленным действиям: звонку по указанному номеру или переходу по фишинговой ссылке.
Шейкин подчеркнул, что подобные схемы особенно опасны, поскольку эксплуатируют естественное желание людей защитить свою собственность. Мошенники стремятся получить доступ к конфиденциальной информации, банковским реквизитам или убедить жертву перевести денежные средства под предлогом «защиты имущества».
Парламентарий напомнил, что государственные органы никогда не направляют уведомления с непроверенных адресов и не требуют немедленных действий. Достоверную информацию об имуществе можно получить исключительно через официальный портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах.
Шейкин призвал граждан проявлять бдительность и проверять подлинность любых подозрительных сообщений через официальные каналы связи.
Читайте материал по теме: В МВД рассказали о мошенничестве с поддельными приложениями и обратным NFC.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.