Российская теннисистка Александрова уверенно вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала уверенную победу над немкой Лаурой Зигемунд в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1.
30-летняя Александрова, занимающая 12-е место в рейтинге WTA и имеющая на своем счету пять титулов WTA, в следующем раунде сыграет с победительницей матча между Анной Калинской (29-й номер посева) и Игой Свентек (2-й номер посева).
37-летняя Зигемунд занимает 52-е место в мировом рейтинге. Ранее на турнире она обыграла россиянок Диану Шнайдер и Анастасию Захарову.
US Open является четвертым и заключительным турниром Большого шлема в сезоне. Соревнование проходит на хардовом покрытии и завершится 7 сентября. Призовой фонд составляет рекордные 90 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что россиянка Андреева проиграла 139-й ракетке мира на US Open.