Правила дорожного движения для российских автомобилистов изменятся с 1 сентября

С 1 сентября в России вводится ряд изменений для автомобилистов, которые затронут не только правила дорожного движения, но и административные процедуры.
Главное изменение касается штрафов за отказ уступить дорогу автомобилю со спецсигналами. Ранее наказание составляло 4500−7500 рублей или лишение прав до года, но теперь штраф увеличен до 7500−10 тысяч рублей, а срок лишения прав — от шести до 12 месяцев. При этом уступать придется не только скорой, пожарным или полиции, но и любому авто с синим маячком и сиреной.
Изменился и перечень медицинских противопоказаний для получения прав. В него вошли аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, расстройства идентификации, дальтонизм, эпилепсия и другие болезни. При выявлении противопоказаний действие удостоверения приостановят, а нарушение грозит штрафом до 15 тысяч рублей.
Новые правила касаются и освидетельствования на алкоголь и наркотики. Интервал между замерами алкотестером увеличен до 25 минут, на сдачу мочи отводится 30 минут. При отказе или нарушении водитель обязан сдать кровь. Штраф за отказ — 45 тысяч рублей или лишение прав до двух лет.
Также увеличены госпошлины: за водительское удостоверение — четыре тысячи рублей, за регистрацию авто — до 1,5 тысячи рублей, ПТС — 1,2 тысячи рублей, номера — 3000 рублей.
Для пользователей каршеринга в Москве вводится обязательная верификация на mos.ru. Это позволит блокировать нарушителей и упростит установление личности при ДТП, передает телеканал РЕН ТВ.
Действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей для водителей, которые очень громко слушают музыку в машине, рассказал юрист Лев Воропаев.