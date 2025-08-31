Правила дорожного движения для российских автомобилистов изменятся с 1 сентября

Главное изменение касается штрафов за отказ уступить дорогу автомобилю со спецсигналами. Ранее наказание составляло 4500−7500 рублей или лишение прав до года, но теперь штраф увеличен до 7500−10 тысяч рублей, а срок лишения прав — от шести до 12 месяцев. При этом уступать придется не только скорой, пожарным или полиции, но и любому авто с синим маячком и сиреной.