Соцфонд Башкирии разъяснил правила использования маткапитала на несколько целей

Вопреки распространенному мнению, материнский капитал — это не единовременная выплата на конкретного ребенка, а своего рода семейный финансовый ресурс. По информации UfacityNews, специалисты Социального фонда России по Башкирии разъясняют: средства сертификата можно разделить одновременно на несколько важных целей, гибко поддерживая нужды всех членов семьи.
Например, часть средств можно направить на ежемесячные выплаты на второго малыша до трех лет, а другую — одновременно потратить на оплату обучения старшего ребенка в вузе или даже на его проживание в студенческом общежитии.
Важно понимать, что материнский капитал не принимает форму наличных, но открывает широкие возможности для улучшения жизни семьи. Его нельзя направить на косметический ремонт, однако разрешено использовать на покупку или реконструкцию жилья — что кардинально меняет жилищные условия.
Образовательная функция сертификата также гораздо шире. Им можно оплатить не только высшее образование, но и занятия в кружках, обучение в школе, колледже или даже автошколе для любого из детей в семье.
Сумма материнского капитала ежегодно индексируется. Если сертификат не использован полностью, остаток продолжит расти.
Распоряжаться средствами можно не только в интересах того ребенка, с рождением которого сертификат был получен. Средства можно направить на образование старших детей или даже на формирование накопительной пенсии любого из родителей.
