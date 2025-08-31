Трамп пожаловался на 23-метровую трещину на кладке при ремонте в Белом доме

30 августа в Сети начали распространяться сообщения о возможной смерти Трампа. Так, в соцсетях начали набирать популярность такие запросы, как «Trump is Dead», «Trump Died» (Трамп мертв — прим. «ВМ») и «President Vance» (Президент Вэнс — прим. «ВМ»). Их причиной стало отсутствие главы Белого дома на публике после заседания Кабинета министров.