Трамп пожаловался на 23-метровую трещину на кладке при ремонте в Белом доме

Субподрядчику, ремонтировавшего Белый дом, придется заплатить за трещину, которую оставили его рабочие на каменной кладке. Об этом написал президент США Дональд Трамп в его соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что обнаружил 23-метровую трещину в кладке из известняка, которым рабочие отделывали Розовый сад Белого дома. Трамп собственноручно вычислил виновников по камерами видеонаблюдения.

— Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень, — уточнил Дональд Трамп.

30 августа в Сети начали распространяться сообщения о возможной смерти Трампа. Так, в соцсетях начали набирать популярность такие запросы, как «Trump is Dead», «Trump Died» (Трамп мертв — прим. «ВМ») и «President Vance» (Президент Вэнс — прим. «ВМ»). Их причиной стало отсутствие главы Белого дома на публике после заседания Кабинета министров.

Позднее СМИ со ссылкой на Белый дом опровергли информацию о якобы смерти Дональда Трампа — в его администрации заявили, что американский президент полностью здоров и поиграет в гольф.

