Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 31 августа

В Кольцово этой ночью задержали рейсы в Ставрополь, Санкт-Петербург, Саратов, Астану, Новосибирск, Иркутск, Сургут и Оренбург. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Калининграда, Еревана, Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Шарджа, Москвы, Саранска, Сочи, Антальи, Даламана и Санкт-Петербурга. Помимо этого, отменили рейс, который должен был прилететь из Сочи.