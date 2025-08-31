В центре Казани археологи обнаружили культурный слой XVIII-XIX веков

Некогда здесь располагалось село Плетени, которое принадлежало Спасо-Преображенскому монастырю, а в 1781 году вошло в состав Казани. В этом конкретном месте не было дорегулярного квартала, территория затапливалась при разливе реки Ички. Регулярный квартал формировался во второй половине XVIII века.