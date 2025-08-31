В Зеленогорске коллега обокрала сослуживицу на 100 тысяч рублей под предлогом «воспитания»

В Зеленогорске Красноярского края раскрыта необычная кража, совершенная на почве желания «проучить» сослудицу. Местная жительница лишилась золотых украшений на общую сумму около 100 тысяч рублей, а главной подозреваемой стала ее коллега.
Как сообщает пресс-служба краевого МВД, в полицию с заявлением обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила о пропаже из своей квартиры дорогостоящих золотых изделий: мужской печатки, цепочки с кулоном и пары серег.
Ключевой деталью в расследовании стала пропажа ключей от квартиры, которую потерпевшая обнаружила несколькими днями ранее. Женщина тогда предположила, что просто их потеряла.
Однако оперативники установили, что ключи были целенаправленно взяты ее 37-летней коллегой. Подозреваемая дала неожиданные показания. Она объяснила, что изначально взяла ключи, чтобы «научить» хозяйку быть собраннее и не разбрасывать вещи. Однако затем ей стало неловко возвращать их и признаваться в содеянном.
Узнав, что семья коллеги уехала из города, женщина решила воспользоваться ситуацией. Она проникла в квартиру и похитила золотые украшения.
В ходе обыска похищенное было найдено и изъято. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.