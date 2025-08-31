В Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене — ТАСС

Перед этим жителей Ярославской области, которые обвиняются в государственной измене, было решено поместить под стражу, они будут под стражей до 16 октября. В отношении жителя Рыбинска и жителя Ярославля были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Россияне могут получить пожизненный срок. Один из них подтвердил, что передавал информацию о расположении средств ПВО.