В Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене — ТАСС

В Москве в течение недели был арестован второй подозреваемый в совершении государственной измены. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, граждане России Куряев и Гранников были задержаны и взяты под стражу.
Издание не уточняет, какие именно действия инкриминируются обвиняемым. Судебные процессы по делам обоих фигурантов проводятся в закрытом режиме. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее Мещанский суд Москвы уже арестовал по аналогичному обвинению гражданина с фамилией Парамонов, которому также грозит пожизненное заключение. Личность подсудимого и детали дела не разглашаются в связи с грифом секретности.
Перед этим жителей Ярославской области, которые обвиняются в государственной измене, было решено поместить под стражу, они будут под стражей до 16 октября. В отношении жителя Рыбинска и жителя Ярославля были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Россияне могут получить пожизненный срок. Один из них подтвердил, что передавал информацию о расположении средств ПВО.
