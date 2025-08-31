Где пройдут метеорные потоки Ауригиды и Эпсилон-Персеиды: даты, время, условия наблюдения

Ауригиды повезет наблюдать жителям Северного полушария, куда относится и вся Россия. Радиант потока находится в созвездии Возничего, которое осенью поднимается довольно высоко над горизонтом. Это значит, что шансы поймать «падающую звезду» есть и у москвичей, и у жителей Сибири, и у тех, кто живет ближе к северу. Чем дальше от городских огней, тем ярче картинка: в деревне или на даче поток будет заметно эффектнее.