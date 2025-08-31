Первый танк «Русский Рено» был произведен 105 лет назад

Предприятием, где развернулось производство «Русского Рено», стал Соромовский судостроительный завод в Нижнем Новгороде («Красное Соромово» при новом режиме), куда и доставили трофей. «К нам на завод был прислан легкий танк “Рено”, захваченный в боях на Южном фронте. Вот, говорят, наш образец. Делайте. А “образец” этот больше походил на груду металла, чем на настоящий танк. В нем отсутствовали важнейшие узлы. Не было мотора, коробки передач, множества других ценных деталей. Но унывать было некогда. В два месяца нужно было изготовить техническую документацию», — вспоминал инженер завода Иван Волчков.