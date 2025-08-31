Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больничные клоуны в Новосибирске нарисовали граффити по рисункам детей

Дети с февраля по май нарисовали более 300 работ в рамках «Соц-арт проекта “Город во дворе”.

Дети с февраля по май нарисовали более 300 работ в рамках «Соц-арт проекта “Город во дворе”.

Во дворе детской больницы в Новосибирске появилось яркое граффити — его эскизы создали маленькие пациенты, о чем сообщили в мэрии города.

Дети с февраля по май нарисовали более 300 работ в рамках «Соц-арт проекта “Город во дворе”. На них — их представления о родном городе: не только здания и парки, но и мамы, любимые коты, дома и динозавры. Часть рисунков даже выставили у кинотеатра “Победа”.

— Для ребёнка город — это эмоции, а не только архитектура. Мы хотим, чтобы больница не ассоциировалась только с лечением, а стала местом, где можно творить и мечтать, — рассказала Юлия Радошкевич из АНО «НОС».

Теперь эти образы ожили на стенах больницы. Проект помог сделать пространство вокруг светлее и ближе к детям.

Ранее новосибирский омбудсмен дала советы родителям, как помочь детям справиться с травлей в школе.