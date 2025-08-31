Больничные клоуны в Новосибирске нарисовали граффити по рисункам детей

Дети с февраля по май нарисовали более 300 работ в рамках «Соц-арт проекта “Город во дворе”. На них — их представления о родном городе: не только здания и парки, но и мамы, любимые коты, дома и динозавры. Часть рисунков даже выставили у кинотеатра “Победа”.