В Москве ограничили доступ к сервису Wheely

Там указывается, что диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики должны передавать указанные данные о водителях легковых такси ежедневно в режиме онлайн в ГИС ЕРНИС. «Данные требования направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку лицо, получившее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, должно соответствовать определенным нормативам, касающимся безопасности», — отмечается в документе.