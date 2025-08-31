Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 2025:
1. В «хорошие времена» своего жилья в Молдове не видать: Люди, взявшие ипотечный кредит по президентской программе «Prima Casă», пытаются срочно продать квартиры.
2. Врач, бетонщик, прораб: Вакансии с самой высокой зарплатой в Молдове — где можно заработать десятки тысяч леев в месяц.
3. Последний день лета поддаст жару: В Молдове + 36, но к ночи ожидаются дожди.
4. Чем ближе выборы, тем кровожаднее ПАС: Все санкционные списки пишутся в Кишиневе и потом отправляются по разным странам в ЕС, в Канаду.
5. Шокирующие цены в магазинах Молдовы: Местные грецкие орехи в кожуре — 350 леев.
