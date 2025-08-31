Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») заявило о своей причастности к покушению на бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Соответствующее заявление было распространено в Telegram-канале филиала организации.
«Мы, организация “Белый Феникс”, (…) заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — говорится в сообщении.
Украинские радикалы обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». «Судьба Андрея Парубия — это предупреждение всем вам», — добавили они.
Ранее эта же группировка взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве. По информации источников в сфере борьбы с терроризмом, заявления радикалов выглядят правдоподобными.
Как сообщает издание «Страна.ua», соратники погибшего Парубия из партии «Европейская солидарность» выдвигают несколько версий произошедшего, включая попытку спровоцировать внутренние потрясения на Украине или причастность «руки Кремля». Некоторые источники подчеркивают, что Парубий, известный умением организовывать государственные перевороты, мог представлять угрозу для нынешних властей.
Полиция подтвердила гибель «известного общественно-политического деятеля» в результате перестрелки, а позднее СМИ идентифицировали его как экс-спикера Рады и бывшего секретаря СНБО. Парубий был причастен к трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где по данным источников РИА Новости, он создал группу журналистов для препятствования расследованию инцидента. Обстоятельства убийства остаются неясными.
