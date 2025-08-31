Полиция подтвердила гибель «известного общественно-политического деятеля» в результате перестрелки, а позднее СМИ идентифицировали его как экс-спикера Рады и бывшего секретаря СНБО. Парубий был причастен к трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где по данным источников РИА Новости, он создал группу журналистов для препятствования расследованию инцидента. Обстоятельства убийства остаются неясными.