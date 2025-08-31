Как добиться повышения зарплаты: проверенные способы от HR-специалиста

Самый радикальный способ добиться повышения зарплаты — сменить работу, считает эксперт.
Перед обращением к работодателю с просьбой о повышении зарплаты рекомендуется заранее структурировать свои достижения и подтвердить их конкретными фактами. Такой подход позволит наглядно продемонстрировать руководству обоснованность вашего запроса на увеличение оплаты труда. Об этом рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.
«Убедитесь, что ваши достижения четко сформулированы и подкреплены данными — в презентации, таблице или документах. Подготовьте список ваших успехов, проектов, выполненных задач и предложенных инициатив для наглядности. Это покажет руководству, почему именно вы заслужили увеличение оплаты труда», — сказал Быханов в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что значимую роль играют вложения в собственное профессиональное развитие. Например, прохождение курсов и различные сертификаты также увеличивают шансы на успех. По словам Быханова, самым важным навыком является ведение переговоров с начальством. Для этого лучше всего заранее продумать аргументацию.
«Учитесь аргументированно обосновывать свои требования и обсуждать условия сотрудничества, искать выгоду для обеих сторон. Если вы заведомо уверены в том, что руководство вам откажет — работайте настолько хорошо, чтобы не оставить другого выбора, кроме как вкладывать в ваш успех дополнительные инвестиции», — отметил эксперт.
Быханов подчеркнул, что наиболее действенным методом увеличить собственный доход будет смена места работы, где сотрудника будут ценить. Эксперт советует не стесняться переезжать для этого в другие российские регионы или даже страны.