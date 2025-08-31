Ричмонд
Эксперт Воронцов: люди после смерти превратятся в цифровых «двойников»

Люди в будущем смогут «жить» в цифровом пространстве благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые позволят создавать их виртуальные копии. Об этом рассказал профессор Российской академии наук, заведующий лабораторией Института искусственного интеллекта МГУ Константин Воронцов на форуме «Территория будущего. Москва 2030».

Создание цифровых двойников людей позволит анализировать их поведение и помогать в принятии решений.

«Все, что можно было использовать для тренировки больших моделей, уже собрано. Следующий шаг — жизнь каждого человека», — подчеркнул Воронцов, его слова передает портал Hi-Tech Mail. По мнению ученого, персональные тексты людей, такие как переписки, заметки и письма, станут основой для создания цифровых «двойников» — аватаров, которые будут способны сохранять память о событиях и особенностях личности конкретного человека.

Такая технология позволит не только моделировать поведение людей после смерти, но и использовать цифровых аватаров для анализа принятия решений и изучения индивидуальных особенностей. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении рассмотреть вопрос безопасности искусственного интеллекта, пишет «Царьград». Отдельное внимание предлагается уделить вопросам безопасности.

