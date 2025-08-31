Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы при ЧП

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала расписку, снимающую ответственность с туристической фирмы, если с ней произойдет ЧП, в котором не будет вины компании, следует из соответствующего документа.
«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе Я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», — сказано в расписке.
Кроме того, женщина соглашалась, что не будет иметь каких-либо претензий к фирме или сотрудникам этой организации. Руководитель киргизской компании Ak-Sai Travel Елена Калашникова, которую цитируют «Известия», заявила, что, несмотря на расписку, туроператор решил провести спасательную операцию. Она уточнила, что фирма за свой счет заказала вылет вертолетов, привлечение которых обошлось организации в $60 тыс.
Калашникова подчеркнула, что Ak-Sai Travel взяла на себя все расходы по спасению Наговициной. При этом страховая компания покроет туроператору только 10−12% от суммы затрат. Глава компании отметила, что организация не имеет никаких требований к сыну альпинистки.
Также сообщается, что содействие в спасательной операции оказали власти Киргизии, которые направили к месту ЧП вертолёты минобороны республики.
Напомним, Наталья Наговицина, которая оказалась на высоте около 7200 метров, получила перелом ноги и потеряла возможность передвигаться самостоятельно. 27 августа группа из 20 альпинистов, привлеченных для сопровождения восхождения её на пик Победы, объявила о невозможности продолжения спасательной операции в 2025 году.