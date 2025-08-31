Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы при ЧП

Кроме того, женщина соглашалась, что не будет иметь каких-либо претензий к фирме или сотрудникам этой организации. Руководитель киргизской компании Ak-Sai Travel Елена Калашникова, которую цитируют «Известия», заявила, что, несмотря на расписку, туроператор решил провести спасательную операцию. Она уточнила, что фирма за свой счет заказала вылет вертолетов, привлечение которых обошлось организации в $60 тыс.