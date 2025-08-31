Ричмонд
ВС РФ нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Черноморска

Российские военные ночью воскресенья, 31 августа, нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Черноморска Одесского района. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что в результате удара без электроэнергии остались около 30 тысяч местных жителей. В частности, ВС РФ атаковали порт и питающую его подстанцию, отмечается в публикации.

Ранее ВС РФ атаковали предприятие по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве. Сообщается, что по заводу ударили около двух раз. Некоторые производственные цеха получили значительные повреждения.

Российские военные в ночь на 28 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. По данным СМИ, значительные повреждения получили завод ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетное агрегатно-детальное предприятие АО «Киевский радиозавод», а также промышленные заводы «Киев-22» и Samsung-Ukraine.