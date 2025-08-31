Во Владивостоке торжественно открыли сквер имени Кутузова

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового сквера имени Кутузова. Инициатива по созданию сквера была поддержана на высшем уровне и реализована благодаря решению Президента России Владимира Путина о продлении национальных проектов до 2030 года. Важнейшую роль в появлении новой зоны отдыха сыграли сами горожане: проект сквера имени Кутузова вошел в тройку лидеров всероссийского онлайн-голосования, набрав более 20 тысяч голосов.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая на церемонии открытия, поздравил жителей с этим значимым событием. Он отметил, что сквер станет любимым местом отдыха для людей всех поколений — от старшего до самого юного.
Инфраструктура нового сквера продумана для разнообразного отдыха. Пространство включает прогулочные зоны с покрытием из брусчатки и плитняка, современные детские площадки с игровыми комплексами и горками, интегрированными в рельеф, уединенную зону отдыха у памятника Кутузову с скамьями и хвойными насаждениями, специальный навес с качелями для взрослых.
Для обеспечения безопасности на всей территории сквера установлены системы освещения и видеонаблюдения. Все этапы работ по благоустройству контролировались общественными наблюдателями.
Открытие сквера имени Кутузова — это еще один шаг в комплексном развитии общественных пространств Владивостока.