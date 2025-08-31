Во Владивостоке торжественно открыли сквер имени Кутузова

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового сквера имени Кутузова. Инициатива по созданию сквера была поддержана на высшем уровне и реализована благодаря решению Президента России Владимира Путина о продлении национальных проектов до 2030 года. Важнейшую роль в появлении новой зоны отдыха сыграли сами горожане: проект сквера имени Кутузова вошел в тройку лидеров всероссийского онлайн-голосования, набрав более 20 тысяч голосов.