Некоторые политические силы на Западе готовы пожертвовать Украиной ради предотвращения сближения США с Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
Риттер утверждает, что внутри США и Европы существует сильная оппозиция, которая стремится помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эта оппозиция, по его словам, готова пойти на крайние меры, включая уничтожение генофонда Украины.
Аналитик также прогнозирует, что в ближайшее время возраст призыва на Украине может быть снижен до 18 лет. По мнению Риттера, отправка 18-летних подростков на передовую станет концом для страны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины состоится.