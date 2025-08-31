Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер: Запад жертвуют Украиной, чтобы не дать США и России сблизиться

Внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией, отметил военный аналитик.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые политические силы на Западе готовы пожертвовать Украиной ради предотвращения сближения США с Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

Риттер утверждает, что внутри США и Европы существует сильная оппозиция, которая стремится помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эта оппозиция, по его словам, готова пойти на крайние меры, включая уничтожение генофонда Украины.

Аналитик также прогнозирует, что в ближайшее время возраст призыва на Украине может быть снижен до 18 лет. По мнению Риттера, отправка 18-летних подростков на передовую станет концом для страны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины состоится.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше