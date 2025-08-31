Петербуржец 2 месяца пытается доказать, что не умер

Житель Санкт-Петербурга на протяжении двух месяцев пытается доказать, что он жив, после того как был ошибочно признан умершим в официальных реестрах. Об этом РИА Новости сообщил его представитель Игорь Бурдинский.
Инцидент начался в июне, когда во время визита в поликлинику врач сообщил мужчине, что тот числится в списке умерших. Позже выяснилось, что проблема носит системный характер: банк заблокировал доступ к его счетам, прекратились начисления пособий, а в ЗАГСе ему выдали свидетельство о его собственной смерти.
При попытке получить медицинскую документацию, включая историю болезни и свидетельство о смерти, мужчину направили в следственные органы.
Расследование показало, что четыре года назад у петербуржца украли паспорт. Ошибка, вероятно, произошла из-за того, что человек, использовавший его старый документ, скончался. Прокуратура согласилась защищать интересы пострадавшего в суде для восстановления его юридического статуса.
