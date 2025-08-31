Петербуржец 2 месяца пытается доказать, что не умер

Инцидент начался в июне, когда во время визита в поликлинику врач сообщил мужчине, что тот числится в списке умерших. Позже выяснилось, что проблема носит системный характер: банк заблокировал доступ к его счетам, прекратились начисления пособий, а в ЗАГСе ему выдали свидетельство о его собственной смерти.