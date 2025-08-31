Ричмонд
Осужденный экс-губернатор помогает ремонтировать колонию: Хорошавин учится на бетонщика

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин учится на бетонщика в колонии.

Источник: Комсомольская правда

Осужденный на 15 лет за взяточничество экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин учится в колонии на бетонщика. Об этом говорится в судебных документах, которые приводит РИА Новости.

Как сообщается, обучение проходит в профессиональном училище при исправительной колонии. Отмечается, что Хорошавин помогает ремонтировать колонию.

«Хорошавин … проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда, принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне», — сказано в судебном документе.

Кроме того, Хорошавин принимал участие в ремонте комнат для свиданий в колонии.

Напомним, первый тюремный срок Хорошавин получил за получение взятки еще в феврале 2018 года. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В апреле 2020 года его срок увеличился до 15 лет. Дело также было связано с получением взятки. Вдобавок его оштрафовали на 500 млн рублей.