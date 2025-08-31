Осужденный экс-губернатор помогает ремонтировать колонию: Хорошавин учится на бетонщика

Напомним, первый тюремный срок Хорошавин получил за получение взятки еще в феврале 2018 года. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В апреле 2020 года его срок увеличился до 15 лет. Дело также было связано с получением взятки. Вдобавок его оштрафовали на 500 млн рублей.