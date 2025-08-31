Эксперт назвал самые выгодные даты для отпуска в ноябре 2025 года

Для тех, кто хочет сохранить дни отпуска, оптимальным решением будет взять отпуск только на три рабочих дня — 5, 6 и 7 ноября. В сочетании с официальными выходными (2−4 ноября) и законными выходными 8−9 ноября это обеспечит восемь дней непрерывного отдыха. Отпускные за три дня составят 11 786,91 рубля.