Эксперт назвал самые выгодные даты для отпуска в ноябре 2025 года

Эксперт Роман Губанов рассказал ТАСС о том, как максимально эффективно использовать предстоящие длинные выходные в ноябре 2025 года в связи с празднованием Дня народного единства. Официальные выходные дни приходятся на период с 2 по 4 ноября, однако при грамотном планировании отпуска можно значительно продлить период отдыха.
Наиболее выгодным с точки зрения размера отпускных выплат является оформление отпуска с 27 октября по 1 ноября. При зарплате в 114 943 рубля в месяц среднедневной заработок составит 3 922,97 рубля. За шесть дней отпуска сотрудник получит 23 537,81 рубля отпускных. Этот вариант позволяет максимизировать доход, но использует шесть дней ежегодного отпуска.
Для тех, кто хочет сохранить дни отпуска, оптимальным решением будет взять отпуск только на три рабочих дня — 5, 6 и 7 ноября. В сочетании с официальными выходными (2−4 ноября) и законными выходными 8−9 ноября это обеспечит восемь дней непрерывного отдыха. Отпускные за три дня составят 11 786,91 рубля.
Увеличить период отдыха можно также за счет отгулов, предоставляемых за работу в выходные или праздничные дни, сверхурочную работу или донорские дни. Один отгул равен одному дню отдыха и может быть использован вместо денежной компенсации.
